Графический дизайнер

Приветствую!

Я Лера, графический дизайнер. Создаю уникальные проекты, которые цепляют и продают сами себя??

Я предоставляю следующие услуги:

Дизайн логотипов и фирменного стиля, подбор цветов, шрифтов, разработка концепции Дизайн упаковок и подготовка к печати Дизайн печатной продукции (визитки, меню, сертификат и другое) и подготовка к печати

Работу мы начинаем с брифинга и раскрытия цели вашего проекта, далее я составляю мудборд, чтобы вы оценили, насколько точно я поняла ваш запрос?? И далее уже приступаем к самим разработкам)

Максимально прислушиваюсь к вашим желаниям, индивидуальный подход к каждому, вы точно будете довольны)