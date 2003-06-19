Графический дизайнер
Приветствую!
Я Лера, графический дизайнер. Создаю уникальные проекты, которые цепляют и продают сами себя??
Я предоставляю следующие услуги:
Дизайн логотипов и фирменного стиля, подбор цветов, шрифтов, разработка концепции
Дизайн упаковок и подготовка к печати
Дизайн печатной продукции (визитки, меню, сертификат и другое) и подготовка к печати
Работу мы начинаем с брифинга и раскрытия цели вашего проекта, далее я составляю мудборд, чтобы вы оценили, насколько точно я поняла ваш запрос?? И далее уже приступаем к самим разработкам)
Максимально прислушиваюсь к вашим желаниям, индивидуальный подход к каждому, вы точно будете довольны)
Я против войны в Украине!