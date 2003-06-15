Веб-дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Валерия и я веб-дизайнер. Занимаюсь созданием дизайна для сайтов около года, но на фриланс пришла недавно. Работаю в программе Figma, имею базовые знания верстки, также имею небольшой опыт работы в Tilda. Работу выполню быстро и качественно!
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Портфолио
- Лендинг34 просмотра
- Лендинг38 просмотров
- Дизайн сайта питомника25 просмотров
- Дизайн сайта турагентства26 просмотров
- Лендинг31 просмотр
- Главная интернет-магазина35 просмотров
- Дизайн лендинга38 просмотров