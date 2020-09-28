Транскрибация с аудио и видео файлов. Набор текста. Рерайт текста. Грамотно, качественно и в срок.
Удаленная работа расшифровщик, транскрибатор, копирайтер
ОБРАЗОВАНИЕ
высшее (Бухгалтер)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Опыт в транскрибации.
Высокая скорость набора текста с аудио и видео носителя , набор текста с рукописного/текстового оригинала, сканированных документов.
Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь .
Графические программы (Adobe Photoshop CS6).
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в ситуации многозадачности
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