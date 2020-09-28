Транскрибация с аудио и видео файлов. Набор текста. Рерайт текста. Грамотно, качественно и в срок.

Удаленная работа расшифровщик, транскрибатор, копирайтер

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (Бухгалтер)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Опыт в транскрибации.

Высокая скорость набора текста с аудио и видео носителя , набор текста с рукописного/текстового оригинала, сканированных документов.

Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь .

Графические программы (Adobe Photoshop CS6).

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА

Ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в ситуации многозадачности