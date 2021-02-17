Я - ваш лучший путь к решению ваших задач.

Всем здравствуйте. Имею опыт работы в копирайте/рерайте. Пишу статьи, книги. Свободно владею английским , немецким, французским языком.Имею опыт работы в переводах статьей, текстов. Работаю быстро и качественно, что является главным слоганом моей работы. Моя главная цель в работе- сделать работу так, чтобы в дальнейшем у заказчика не оставалось сомнений , что именно я тот, кто вам нужна.Для меня нет препятствий, я четко и лаконично выражаю свои мысли, что в жизни, что в работе. Буду рада сотрудничеству.