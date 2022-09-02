В последние годы я прохожу обучение, чтобы иметь возможность выйти на рынок труда квалифицированным специалистом и успешно конкурировать.

К числу моих сильных сторон можно отнести ответственность, коммуникабельность, умеренный перфекционизм, стремление развиваться, нацеленность на результат, адаптивность, быструю обучаемость всему новому и неплохое чувство юмора.

Навыки:

-знание английского языка (уровень B2);

-отличное владение русским языком (грамотная устная, письменная речь);

-опыт работы во многих программах (Adobe Photoshop и.т.д.);

-уверенный пользователь ПК.