Лучшая помощь в любое время

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Ваш профессиональный помощник.

Информация о себе

Всем привет .

Я Лера, и я ваша лучшая и незаменимая помощь в работе с текстами.

Перевожу тексты, на профессиональном уровне знаю польский язык.

Английский язык - B2

Сама по себе я образованный, ответственный человек, если берусь за работу,то делаю ее до конца.

Занимаюсь редактированием текста, пишу статьи.

Буду рада сотрудничеству