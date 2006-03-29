Лера Сымитко lerasymitkogmaillerasymitkogmail
17 летУкраина/Сумы
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Лучшая помощь в любое время
Заголовок
Ваш профессиональный помощник.
Информация о себе
Всем привет .
Я Лера, и я ваша лучшая и незаменимая помощь в работе с текстами.
Перевожу тексты, на профессиональном уровне знаю польский язык.
Английский язык - B2
Сама по себе я образованный, ответственный человек, если берусь за работу,то делаю ее до конца.
Занимаюсь редактированием текста, пишу статьи.
Буду рада сотрудничеству
Портфолио
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