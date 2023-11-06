Качественная работа на результат!
Приветствую Вас!Помогу в любом деле!
Свободно владею
украинским, русским, английским и немецким
языками.
Есть большой опыт в работе с
текстами:перевод, набор, редактирование
Работаю максимально быстро, качественно и за приятную цену
Буду рада сотрудничеству
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1237
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#576