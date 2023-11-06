lerkaa18

Валерия lerkaa18

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Качественная работа на результат!

Приветствую Вас!Помогу в любом деле!

Свободно владею

украинским, русским, английским и немецким

языками.

Есть большой опыт в работе с

текстами:перевод, набор, редактирование

Работаю максимально быстро, качественно и за приятную цену

Буду рада сотрудничеству

#78Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1237
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
??
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#576