Я фотограф и SMM-щик, у меня в команде программист- таргетолог :)
Есть опыт:
- ведения Instagram-аккаунтов различных брендов/магазинов/платформ ( в том числе европейских - на английском!)
2 моих крупных клиента, с которыми я работала:
https://www.instagram.com/kings_villages/
https://www.instagram.com/musicstudios/ - здесь был рост аудитории без рекламы, чисто органика.
- ведения групп ВК
- создание качественного контента для соц.сетей (фото, видео, тексты)
- поиск своей ЦА
- настройка рекламы под свою ЦА
- создание активностей в соц.сетях (розыгрыши, конкурсы)
- создание подарочных сертификатов/визиток/флаеров
-ретушь фотографий
-копирайтинг и рерайтинг
-создание лендингов
Действие аккаунта приостановлено!