Я фотограф и SMM-щик, у меня в команде программист- таргетолог :)

Есть опыт:

- ведения Instagram-аккаунтов различных брендов/магазинов/платформ ( в том числе европейских - на английском!)

2 моих крупных клиента, с которыми я работала:

https://www.instagram.com/kings_villages/

https://www.instagram.com/musicstudios/ - здесь был рост аудитории без рекламы, чисто органика.

- ведения групп ВК

- создание качественного контента для соц.сетей (фото, видео, тексты)

- поиск своей ЦА

- настройка рекламы под свою ЦА

- создание активностей в соц.сетях (розыгрыши, конкурсы)

- создание подарочных сертификатов/визиток/флаеров

-ретушь фотографий

-копирайтинг и рерайтинг

-создание лендингов