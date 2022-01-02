👋 Привет!
Меня зовут Акарыс, мне 19 лет. Живу в городе Шымкент, Казахстан. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. "Умею в дизайн" более 2+ лет. Кайфую я от этого дела и ничего с этим
не поделаешь.
ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ
UI — UX
Мои основные услуги — создание дизайна сайтов, приложений, презентаций, оформление соцсетей и брендинг
TILDA
Я создаю продуманные и полноценные сайты на платформе Тильда, используя как готовые так и уникальные
решения
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ МЕНЯ
Микс сильного UX и красивого UI —залог успешного проекта
· Имею опыт в сложных интерфейсах
· Слежу за трендами в сфере дизайна
· Ответственно отношусь к дедлайнам
· Аргументирую свои решения
· Предлагаю на выбор несколько вариантов
· Открыт ко всему новому
СКИЛЛЫ
TILDA 1----------10
FIGMA 1-------- 8
ILLUSTRATOR 1------ 6
PHOTOSHOP 1------- 7
HTML/CSS 1----- 5
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ
Всегда на связи по будням, в рабочее время
Мобильный - 87778879955
telegram- https://t.me/lesssbek
whatsapp - https://web.whatsapp.com/send?phone=87778879955&text&app_absent=0
instagram - https://www.instagram.com/akarys.lesbek/
E.mail - [email protected]
Portfolio - https://lesssbek.kz/
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму.
Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
КАРТА ПРОЕКТА
Процесс работы состоит из нескольких этапов
01 БРИФОВАНИЕ - 10-минутный разговор для выяснения всех деталей и задач.
02 ПРОТОТИП - Отрисовка прототипа визуализирует будущий сайт в краткие сроки.
03 КОНЦЕПТ - Отрисовка главной страницы с презентацией решений.
04 ДИЗАЙН - Дизайн всех страниц сайта под все актуальные разрешения.
05 TILDA - Верстка дизайна на Тильде и финальный релиз сайта.
Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Дизайн - моя страсть, вдохновение и любовь. Мой смысл жизни