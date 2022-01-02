Разработка продающего дизайна сайтов любой сложности под ключ с учетом целевой аудитории и требуемых задач

👋 Привет!

Меня зовут Акарыс, мне 19 лет. Живу в городе Шымкент, Казахстан. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. "Умею в дизайн" более 2+ лет. Кайфую я от этого дела и ничего с этим

не поделаешь.

ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ

UI — UX

Мои основные услуги — создание дизайна сайтов, приложений, презентаций, оформление соцсетей и брендинг

TILDA

Я создаю продуманные и полноценные сайты на платформе Тильда, используя как готовые так и уникальные

решения

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ МЕНЯ

Микс сильного UX и красивого UI —залог успешного проекта

· Имею опыт в сложных интерфейсах

· Слежу за трендами в сфере дизайна

· Ответственно отношусь к дедлайнам

· Аргументирую свои решения

· Предлагаю на выбор несколько вариантов

· Открыт ко всему новому

СКИЛЛЫ

TILDA 1----------10

FIGMA 1-------- 8

ILLUSTRATOR 1------ 6

PHOTOSHOP 1------- 7

HTML/CSS 1----- 5

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

Всегда на связи по будням, в рабочее время

Мобильный - 87778879955

telegram- https://t.me/lesssbek

whatsapp - https://web.whatsapp.com/send?phone=87778879955&text&app_absent=0

instagram - https://www.instagram.com/akarys.lesbek/

E.mail - [email protected]

Portfolio - https://lesssbek.kz/

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму.

Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

КАРТА ПРОЕКТА

Процесс работы состоит из нескольких этапов

01 БРИФОВАНИЕ - 10-минутный разговор для выяснения всех деталей и задач.

02 ПРОТОТИП - Отрисовка прототипа визуализирует будущий сайт в краткие сроки.

03 КОНЦЕПТ - Отрисовка главной страницы с презентацией решений.

04 ДИЗАЙН - Дизайн всех страниц сайта под все актуальные разрешения.

05 TILDA - Верстка дизайна на Тильде и финальный релиз сайта.

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Дизайн - моя страсть, вдохновение и любовь. Мой смысл жизни