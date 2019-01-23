leshiy-kg

Алексей Николаенко leshiy-kg

 
41 годРоссия/Томск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Подготовка векторных слоев для цифровых карт и планов ArcGis, MapInfo и др.
Портфолио
Картография
нет отзывов
$15/час
от $50от 10 часов
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