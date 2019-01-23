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Алексей Николаенко
leshiy-kg
leshiy-kg
41 год
Россия
/
Томск
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Подготовка векторных слоев для цифровых карт и планов ArcGis, MapInfo и др.
Действие аккаунта приостановлено!
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Геологическая 3D карта с БД проб
104 просмотра
Проект отработки бутового камня
310 просмотров
Картография
нет отзывов
$15/час
от $50
от 10 часов
нет рейтинга
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