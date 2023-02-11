Графический дизайнер

Креативный дизайнер логотипов и иллюстраций. Работаю в таких программах как: Figma, adobe photoshop.adobe illustrator.

Опыт работы в сфере дизайна 1 год.

Высшее образование "Графический дизайнер"

Высокая эффективность роботы. Умение слушать и слышать заказчика. Готов к объективной критике и правкам по проекту.