leshiy22forestgm

Леонид Батура leshiy22forestgm

 
28 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Графический дизайнер

Креативный дизайнер логотипов и иллюстраций. Работаю в таких программах как: Figma, adobe photoshop.adobe illustrator.
Опыт работы в сфере дизайна 1 год.
Высшее образование "Графический дизайнер"
Высокая эффективность роботы. Умение слушать и слышать заказчика. Готов к объективной критике и правкам по проекту.

FigmaIllustrator
Портфолио