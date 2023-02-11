Графический дизайнер
Креативный дизайнер логотипов и иллюстраций. Работаю в таких программах как: Figma, adobe photoshop.adobe illustrator.
Опыт работы в сфере дизайна 1 год.
Высшее образование "Графический дизайнер"
Высокая эффективность роботы. Умение слушать и слышать заказчика. Готов к объективной критике и правкам по проекту.
Портфолио
- Музыкальный лейбл14 просмотров
- Музыкальный лейбл7 просмотров
- Музыкальный лейбл7 просмотров
- "Дух леса"10 просмотров
- Принт на чашки78 просмотров
- Иллюстрация "Дух леса"4 просмотра
- Логотип для кофейни8 просмотров