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Алеся
lesya2311
lesya2311
27 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Рисую на заказ. Делаю анимации в spine
photoshop
illustrator
Spine
Я против войны в Украине!
Портфолио
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В
87 просмотров
Картинка
91 просмотр
А
94 просмотра
Отрисовка по фото
96 просмотров
А
72 просмотра
Лого
62 просмотра
Локация
64 просмотра
Календарь
70 просмотров
Книга
75 просмотров
Лицо
62 просмотра
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