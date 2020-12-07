Иллюстратор, переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Имею высшее техническое образование и диплом переводчика МГТУ Станкин (Москва) в сфере профессиональной коммуникации (английский язык, с отличием), на данный момент работаю в жанре цифровой иллюстрации.

Ответственная, креативная, нацелена на результат.

Выставка-продажа работ на благотворительных базарах в Московской Школе Монтессори 2016-2019

частные заказы (в технике сухой пастели), цифровая иллюстрация, работа с коллажами, верстка фото-

альбомов, календарей, инфографика

Портфолио: https://www.behance.net/lesya_tabakova