Работаю с душой, креативно,недорого,пока не будете довольны результатом!

"В наше время, люди стремятся сделать из искусства дешёвую порнографию. И им это хорошо удаётся."

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Рекламная обработка, художественная обработка

•Фотообработка:

-восстановление фото

-улучшение качества фото

-ретушь

-колаж

-цвето коррекция

-устранение дефектов и неровностей кожи и других поверхностей

-фотомонтаж

-состаривание фотографий

-изменение цвета глаз, волос

-и многое другое

•Создание шапок, постеров и баннеров для сайтов, работа со шрифтами, оформление, создание логотипов

Работаю через систему Яндекс деньги. Цена договорная. Делаю недорого.

Отказываю: Тематикам связанным с порнографией, нацизмом, живодерством, религиозным фанатизмом.

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Мои работы публиковались на сайте kinopoisk.ru

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[email protected]

ICQ 617335223

http://vkontakte.ru/id5238259