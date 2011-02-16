"В наше время, люди стремятся сделать из искусства дешёвую порнографию. И им это хорошо удаётся."
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Рекламная обработка, художественная обработка
•Фотообработка:
-восстановление фото
-улучшение качества фото
-ретушь
-колаж
-цвето коррекция
-устранение дефектов и неровностей кожи и других поверхностей
-фотомонтаж
-состаривание фотографий
-изменение цвета глаз, волос
-и многое другое
•Создание шапок, постеров и баннеров для сайтов, работа со шрифтами, оформление, создание логотипов
Работаю через систему Яндекс деньги. Цена договорная. Делаю недорого.
Отказываю: Тематикам связанным с порнографией, нацизмом, живодерством, религиозным фанатизмом.
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Мои работы публиковались на сайте kinopoisk.ru
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ICQ 617335223