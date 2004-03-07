Начинающий фрилансер
Только начинаю погружаться в эту сферу, но несмотря на отсутствие опыта, я полна энтузиазма и различных идей воплощения проектов. Наличие опыта не всегда показываете профессионализм. Показателями успешности являются знания, умения и нестандартный тип мышления.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Баннеры
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Иллюстрации и Рисунки
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$1/час
от $2от 1 дня
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Обработка фотографий
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от $2от 1 дня
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