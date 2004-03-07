Начинающий фрилансер

Только начинаю погружаться в эту сферу, но несмотря на отсутствие опыта, я полна энтузиазма и различных идей воплощения проектов. Наличие опыта не всегда показываете профессионализм. Показателями успешности являются знания, умения и нестандартный тип мышления.