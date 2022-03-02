Эстетичный и проработанный дизайн сайтов, мобильных приложений и интерфейсов

Специализируюсь на UI/UX-дизайне сайтов, мобильных приложений и интерфейсов, визуальном дизайне. Всегда ищу новые идеи и лучшие решения. Для меня важно через дизайн наладить эффективный способ общения между создателями контента, продуктами и пользователями.

Всегда иду на встречу клиенту, работаю на конечный результат. Не делаю, "потому что мне так больше нравится, я так хочу" - наличие/отсутствие любого элемента и контента имеет смысл или выполняет определенную функцию. Всегда помогу с контентом, предложу свои идеи в плане удобства и функциональности.

Работаю по предоплате 30%. Если результат не устраивает, верну предоплату без проблем. Все правки бесплатны.

Контакты

Telegram: @Hannamac

Email: [email protected]