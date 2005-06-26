Дизайнер продающих карточек на маркетплейсы

Делаю продающие карточки для маркетрлейсов Wildberries и Ozon

- могу удалить фон с вашего фото

- подобрать красивый фон и оптимальные цветовые сочетания для карточки

- подправить фото (убрать мелкую пыль, элементы одежды/обуви)

- могу продумать концепцию с нуля или же работать по референсу

Цена: 200 руб/шт (одна карточка)

Предоплата 50%

Я новичок в своем деле. На данный момент набираю хорошие отзывы и клиентскую базу, поэтому такая цена)