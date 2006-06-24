$100
нужен программист со знанием Perl для доработки сайта пишите на [email protected]
Веб-программирование9 заявок
Закрыт
17 лет назад
нужен программист со знанием Perl для доработки сайта пишите на [email protected]
Нужен программист для настройки ВебМани в скрипте. писать на [email protected]
Нужен программист на PHP для доработки каталога
Нужен программист на Perl для доработки скрипта сайта
нужен дизайнер. подробности в переписке
нужен программист для 1. модификации датинга 2. нужно "одеть" дизайн
Создание виртуального обменника. Автомат. обмен ВебМани, еголд, яндекс деньги, имани, плюс полуавтомат для банк платежей плюс продажа ПИН кодов.