Диктор. Озвучиваю с удовольствием

Молодой, уверенный голос. Тембр - баритон.

Озвучиваю аудиорекламу, видеоролики, IVR; закадровое озвучание, корпоративные фильмы, видеоигры и так далее.

Как правило у микрофона с 7:00 до 17:00 (МСК). Над интересными проектами работаю по ночам и выходным!

Выгодные предложения для постоянных клиентов.

30 секунд - 300 р.

1 минута - 500 р.

Цены за большие объемы и долгосрочные проекты обговариваются с заказчиком индивидуально! Поверьте, мы найдем компромисс.