Диктор. Озвучиваю с удовольствием
Молодой, уверенный голос. Тембр - баритон.
Озвучиваю аудиорекламу, видеоролики, IVR; закадровое озвучание, корпоративные фильмы, видеоигры и так далее.
Как правило у микрофона с 7:00 до 17:00 (МСК). Над интересными проектами работаю по ночам и выходным!
Выгодные предложения для постоянных клиентов.
30 секунд - 300 р.
1 минута - 500 р.
Цены за большие объемы и долгосрочные проекты обговариваются с заказчиком индивидуально! Поверьте, мы найдем компромисс.
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $2от 2 часов
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Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $2от 1 часа
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