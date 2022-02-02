levitaspro

Разработка сайтов, Контекстная реклама, дизайн

Меня зовут Ольга, специалист по созданию сайтов, рекламе в интернете и комплексному интернет-маркетингу с успешным опытом более 10 лет.Являюсь:

*Сертифицированным специалистом Яндекс.Директ, Google.Ads

*Преподавателем курсов по разработке сайтов (WP, Joomla, Тильда)(более 150 выпускников)

*Преподавателем курса Интернет-маркетинга (более 75 выпускников)Работаю по всей территории России, Крыма и странами СНГ. Оказываю услуги частным лицам, ИП, малому и среднему бизнесу

Работаю на проф. уровне с различными системами управления сайта: WordPress, Joomla, Тильда, Wix, Flexbe, OpenCart и другие

Настройка и ведение Яндекс.Директ, Google Ads, Mytarget и таргетированная реклама

Разработка веб дизайна, мобильных приложений, полиграфической продукции (визитки, баннеры, буклеты, листовки, штендеры, билборды и тд.) Figma/ Photoshop/ CorelDraw

Email маркетинг