Привет! Меня зовут Левон Газиян, и я являюсь опытным программистом-верстальщиком с трехлетним опытом работы в сфере веб-разработки. Моя специализация включает в себя использование следующих технологий:
JavaScript
HTML/CSS
Опыт работы:
За время моей карьеры я успешно реализовал множество проектов, включая:
Создание динамичных веб-сайтов с использованием JavaScript для улучшения пользовательского опыта.
Верстку и адаптивный дизайн, чтобы обеспечить отличную отображаемость на всех устройствах.
Портфолио:
Вы можете ознакомиться с моими прошлыми работами и примерами кода на моей странице.
Связь со мной:
Для обсуждения проектов и сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте: [email protected] или через Instagram: lghaziyan.
Цены и условия:
Мои ставки зависят от сложности проекта и его объема. Готов обсудить детали и условия сотрудничества индивидуально.