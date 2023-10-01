Профессиональная верстка и программирование: Моя экспертиза

Привет! Меня зовут Левон Газиян, и я являюсь опытным программистом-верстальщиком с трехлетним опытом работы в сфере веб-разработки. Моя специализация включает в себя использование следующих технологий:

JavaScript

HTML/CSS

Опыт работы:

За время моей карьеры я успешно реализовал множество проектов, включая:

Создание динамичных веб-сайтов с использованием JavaScript для улучшения пользовательского опыта.

Верстку и адаптивный дизайн, чтобы обеспечить отличную отображаемость на всех устройствах.

Портфолио:

Вы можете ознакомиться с моими прошлыми работами и примерами кода на моей странице.

Связь со мной:

Для обсуждения проектов и сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте: [email protected] или через Instagram: lghaziyan .

Цены и условия:

Мои ставки зависят от сложности проекта и его объема. Готов обсудить детали и условия сотрудничества индивидуально.