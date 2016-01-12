Привет, я иллюстратор из Нико.
Работая над проектом, я уделяю большое внимание мелочам, и стараюсь создать максимально интересную иллюстрацию или логотип. Я люблю свою работу и в каждом проекте ищу нестандартные решения и подход к задаче, тем самым накапливая опыт и знания для того чтобы использовать их в дальнейшем и, конечно же, совершенствоваться.
Ах да, круг моих интересов не ограничивается дизайном
Портфолио
- Rank182 просмотра
- Mr.moon shooter170 просмотров
- Clever160 просмотров
- Умабумага155 просмотров
- Soft rain155 просмотров
- ANTI131 просмотр
- ATA124 просмотра
- Иллюстрация133 просмотра
- Иллюстрация169 просмотров
- Иконки159 просмотров
- Шапка для фейсбук126 просмотров
- Шапка для ютуб канала194 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Все сделано отлично
Ответный отзыв
спасибо за сотрудничество
$20
10 баллов
8 лет назад
Все сделано отлично
Ответный отзыв
спасибо!
$20
10 баллов
8 лет назад
Спасибо огромное Вячеславу за проделанную работу. Ответственный, креативный, творческий и что самое главное внимательный, главное правильно составить ТЗ. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
отличный заказчик, понятные требования. рекомендую к сотрудничеству