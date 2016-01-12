Привет, я иллюстратор из Нико.

Работая над проектом, я уделяю большое внимание мелочам, и стараюсь создать максимально интересную иллюстрацию или логотип. Я люблю свою работу и в каждом проекте ищу нестандартные решения и подход к задаче, тем самым накапливая опыт и знания для того чтобы использовать их в дальнейшем и, конечно же, совершенствоваться.

Ах да, круг моих интересов не ограничивается дизайном