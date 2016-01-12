levvel

Вячеслав levvel

 
37 летУкраина/Южный
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Привет, я иллюстратор из Нико.

Работая над проектом, я уделяю большое внимание мелочам, и стараюсь создать максимально интересную иллюстрацию или логотип. Я люблю свою работу и в каждом проекте ищу нестандартные решения и подход к задаче, тем самым накапливая опыт и знания для того чтобы использовать их в дальнейшем и, конечно же, совершенствоваться.

Ах да, круг моих интересов не ограничивается дизайном

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Отзывы заказчиков
vpnnnnnn
Павел 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Оформить коробку
Все сделано отлично
спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
vpnnnnnn
Павел 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Простой логотип для товара.
Все сделано отлично
спасибо!
Ответный отзыв
ExtrimVF
Виталий 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа BARVINOK
Спасибо огромное Вячеславу за проделанную работу. Ответственный, креативный, творческий и что самое главное внимательный, главное правильно составить ТЗ. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
отличный заказчик, понятные требования. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв