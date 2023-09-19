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Фрилансер с годом опыта в написании текстов для рекламы и аудиомонтаже. Умею создавать продающие и убедительные тексты для рекламных кампаний, а также проводить профессиональный аудиомонтаж. Ответственный и творческий подход к работе, готовность к соблюдению сроков и выполнению задач на высоком уровне. Опыт работы с разными проектами и клиентами позволяет эффективно адаптироваться к различным требованиям и стилям. Цель - создание качественного и привлекательного контента, который будет идеально передавать цели и задачи клиента.

89992446900