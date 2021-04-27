li_fomicheva

создание презентации

Более 3х лет создаю презентации в следующих сферах:

1. О компании и ее продуктах

2. Продажа услуг и товаров (online и offline)

3. Личный бренд

4. Привлечение инвестиций на проект

5. Выступление на мероприятии

6. Описание бизнес-процессов Своей отличительной особенность считаю работу не просто в формате "перерисовать презентацию по красивому шаблону", а погружение в задачу, работа над смыслами и создание концепта. Для этого нужно понять специфику бизнеса, провести интервью и проанализировать материалы, чтобы отыскать тот самый, правильный «месседж». Я верю, что только полностью погрузившись в задачу, можно получить интересный результат!