li_fomicheva

создание презентации
Более 3х лет создаю презентации в следующих сферах:
1. О компании и ее продуктах
2. Продажа услуг и товаров (online и offline)
3. Личный бренд
4. Привлечение инвестиций на проект
5. Выступление на мероприятии
6. Описание бизнес-процессов Своей отличительной особенность считаю работу не просто в формате "перерисовать презентацию по красивому шаблону", а погружение в задачу, работа над смыслами и создание концепта. Для этого нужно понять специфику бизнеса, провести интервью и проанализировать материалы, чтобы отыскать тот самый, правильный «месседж». Я верю, что только полностью погрузившись в задачу, можно получить интересный результат!
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