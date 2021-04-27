lia_design_

ищу работу фрилансером отрисовка лого создание визиток подготовка под печать для типографии вырезаю фон на фото

Удаляю фон с фото. Возможна небольшая коррекция света или цвета.

Работаю быстро и аккуратно.

К каждому заказу отношусь ответственно.

50% предоплата на карту обязательна.

работу сделаю в течении дня

разработка макетов визиток, плакатов, листовок и.д.

писать на почту [email protected]

макет визиток в течении дня от 100 грн

отрисовка логотипа (оцифровка)

присылайте задания

1фото - 50грн

20фото - 200грн