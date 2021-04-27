lia_design_

ищу работу фрилансером отрисовка лого создание визиток подготовка под печать для типографии вырезаю фон на фото
Удаляю фон с фото. Возможна небольшая коррекция света или цвета.
Работаю быстро и аккуратно.
К каждому заказу отношусь ответственно.
50% предоплата на карту обязательна.
работу сделаю в течении дня
разработка макетов визиток, плакатов, листовок и.д.
писать на почту [email protected]
макет визиток в течении дня от 100 грн
отрисовка логотипа (оцифровка)
присылайте задания
1фото - 50грн
20фото - 200грн