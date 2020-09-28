liana_mansumova

Графическая и веб дизайнерка

Добрый день!

Меня зовут Лиана.

Я с детства рисую, сейчас занимаюсь графическим и веб дизайном.

В работе использую Adobe Illustrator и Photoshop но также знакома с 3ds Max.

Я интересуюсь многими вещами, уделяю внимание деталям и всегда выкладываюсь на максимум.

Помимо дизайнерского, есть журналистский опыт, публиковалась в нескольких изданиях, поэтому могу писать уникальные интересные тексты для Ваших сайтов.

Хочу быть полезной и делать этот мир лучше. Давайте сотрудничать!