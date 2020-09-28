liana_mansumova

Графическая и веб дизайнерка
Добрый день!
Меня зовут Лиана.
Я с детства рисую, сейчас занимаюсь графическим и веб дизайном.
В работе использую Adobe Illustrator и Photoshop но также знакома с 3ds Max.
Я интересуюсь многими вещами, уделяю внимание деталям и всегда выкладываюсь на максимум.
Помимо дизайнерского, есть журналистский опыт, публиковалась в нескольких изданиях, поэтому могу писать уникальные интересные тексты для Ваших сайтов.
Хочу быть полезной и делать этот мир лучше. Давайте сотрудничать!