liasheveleva

Лия liasheveleva

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайтинг
  • Продающие/рекламные тексты для лендингов
  • Продающие/рекламные письма и рассылки
  • Ведение групп в соц.сетях
  • информационные статьи

Дополнительные курсы:

2018 г. Школа интернет-профессий “Profi Internet”. Тренинг “Специалист по копирайтингу”

1997 г. Курсы машинописии делопроизводства.  

﻿

Опыт, который мне помогает:

2008 - 2018. Руководство деятельностью туристического агентства, организация продаж туров, прямые продажи и

консультации, юридическое сопровождение деятельности предприятия, планирование развития предприятия, формирование и реализация туров новых направлений, ведение группы фирмы в соц.сетях.

﻿

Личные и профессиональные качества

  • Ответственность;
  • позитивность;
  • Пунктуальность;
  • Скорость печати 270 символов в минуту;
  • Постоянное совершенствование навыков.

Отзывы заказчиков

ksjuha_v
Ксения 
33 года
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Рерайт на простые темы с исходником
Отличные статьи! Автор все выполняет согласно ТЗ, качественно и в срок. Рекомендую! Спасибо за работу!
Прекрасный заказчик. Четкая постановка задач, реальные сроки, своевременная оплата. Рекомендую. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв