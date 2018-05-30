liasheveleva

Копирайтинг
- Продающие/рекламные тексты для лендингов
- Продающие/рекламные письма и рассылки
- Ведение групп в соц.сетях
- информационные статьи
Дополнительные курсы:
2018 г. Школа интернет-профессий “Profi Internet”. Тренинг “Специалист по копирайтингу”
1997 г. Курсы машинописии делопроизводства.
Опыт, который мне помогает:
2008 - 2018. Руководство деятельностью туристического агентства, организация продаж туров, прямые продажи и
консультации, юридическое сопровождение деятельности предприятия, планирование развития предприятия, формирование и реализация туров новых направлений, ведение группы фирмы в соц.сетях.
Личные и профессиональные качества
- Ответственность;
- позитивность;
- Пунктуальность;
- Скорость печати 270 символов в минуту;
- Постоянное совершенствование навыков.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Отличные статьи! Автор все выполняет согласно ТЗ, качественно и в срок. Рекомендую! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Четкая постановка задач, реальные сроки, своевременная оплата. Рекомендую. Благодарю за сотрудничество!