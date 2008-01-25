lidyska

Лидия lidyska

 
40 летУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Опыт работы: более 12 лет.

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD

Портфолио
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Отзывы заказчиков
dremlin
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Переделка дизайна
C первого раза прямо в точку.
Хороший заказчик!!!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $300
от 3 дней
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