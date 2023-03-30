lieverikson

Филипп Мазовка lieverikson

 
30 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Фил Мазовка

Веб дизайнер

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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9 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Перевод картинки в вектор
Перевод картинки в вектор был выполнен очень быстро и точно. Смог сохранить все детали в изображении, и это помогло нам получить лучший результат. Также был всегда на связи, готов ответить на все наши вопросы и учесть наши пожелания. Я очень довольна конечным результатом и буду использовать ваши услуги снова в будущем.
Замечательны заказчик. Точно поставлена задача, быстрая обратная связь. Моментальная оплата.
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