Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Перевод картинки в вектор был выполнен очень быстро и точно. Смог сохранить все детали в изображении, и это помогло нам получить лучший результат. Также был всегда на связи, готов ответить на все наши вопросы и учесть наши пожелания. Я очень довольна конечным результатом и буду использовать ваши услуги снова в будущем.
Ответный отзыв
Замечательны заказчик. Точно поставлена задача, быстрая обратная связь. Моментальная оплата.