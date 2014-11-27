liftmash56

Алекс liftmash56

 
68 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Щитовидная железа

    Я ищу врача-писателя, способного писать 2–5 статей в неделю объемом 10 000 знаков с пробелами (ок. 3 страниц формата А4), на тему о лечении щитовидной железы. Материалы, книги — предоставляю, электронно. От вас требуется: грамотное ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Щитовидная железа

    Я ищу врача-писателя, способного писать 2–5 статей в неделю объемом 10 000 знаков с пробелами (ок. 3 страниц формата А4), на тему о лечении щитовидной железы. Материалы, книги — предоставляю, электронно. От вас требуется: грамотное ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Щитовидная железа

    Я ищу врача-писателя, способного писать 2–5 статей в неделю объемом 10 000 знаков с пробелами (ок. 3 страниц формата А4), на тему о лечении щитовидной железы. Материалы, книги — предоставляю, электронно. От вас требуется: грамотное ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Щитовидная железа

    Я ищу врача-писателя, способного писать 2–5 статей в неделю объемом 10 000 знаков с пробелами (ок. 3 страниц формата А4), на тему о лечении щитовидной железы. Материалы, книги — предоставляю, электронно. От вас требуется: грамотное ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад