liftmash56

Я ищу врача-писателя, способного писать 2–5 статей в неделю объемом 10 000 знаков с пробелами (ок. 3 страниц формата А4), на тему о лечении щитовидной железы. Материалы, книги — предоставляю, электронно. От вас требуется: грамотное ...