lightexcite

Полностью передать сайт. Лого, текст есть. Надо придумать, как красиво и правильно сделать сайт, который будет продавать услуги. Сайт - сервис починки телефонов, планшетов, ноутбуков и тд
Дарья Андрианова lightexcitelightexcite
Для меня самое важно это то, чтоб у Вас выросли продажи, чтоб Ваш бизнес процветал, поэтому я сделаю всё возможное.
Что я могу предложить :
- Лендинг
- Сайт-визитка
- Интернет-магазин
- Сайт-портфолио
- Промо-сайт
- Блог
Чего ждать от меня :
- Постоянное общение, поддержание связи
- Аккуратный, красивый дизайн
- Обсуждение любого Вашего каприза и любой "хотелки"
- Заинтересованность в работе
- Помощь
- Адекватность
План работы :
1. Обсуждение с Вами какой Вы хотите результат от проделанной работы
2. Обсуждение единого стиля сайта (цвет, шрифт и т.п.)
3. Создание несколько прототипов для выбора лучшего
-- Приступаем к созданию дизайна--
4. Создаю несколько макетов для выбора лучшего
5. Обсуждение деталей макета
6. Поправки (если будут)
7. Утверждение макета. Окончательное решение.
-- Передача макета разработчику --
Всё, что от Вас требуется - это активное общение. Если Вы не принимаете участие в развитие своего бизнеса, то нужен ли он Вам вообще?
Мне важно, чтоб Вы понимали, что на это надо время и внимание. Я буду поддерживать Вас и Ваш бизнес, но если нет никакой отдачи от Вас, то ничего толкового не выйдет.
Остались вопросы? Напишите мне, я буду только рада на них ответить.
Недостаточно работ? Напишите мне, я вышлю ещё.
Хотите макет? Напишите мне, мы всё обсудим.
- Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт3 года назад