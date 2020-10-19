lightexcite

Web-дизайнер.

Мои работы: КСФ и Behance

Для меня самое важно это то, чтоб у Вас выросли продажи, чтоб Ваш бизнес процветал, поэтому я сделаю всё возможное.

Что я могу предложить :

- Лендинг

- Сайт-визитка

- Интернет-магазин

- Сайт-портфолио

- Промо-сайт

- Блог

Чего ждать от меня :

- Постоянное общение, поддержание связи

- Аккуратный, красивый дизайн

- Обсуждение любого Вашего каприза и любой "хотелки"

- Заинтересованность в работе

- Помощь

- Адекватность

План работы :

1. Обсуждение с Вами какой Вы хотите результат от проделанной работы

2. Обсуждение единого стиля сайта (цвет, шрифт и т.п.)

3. Создание несколько прототипов для выбора лучшего

-- Приступаем к созданию дизайна--

4. Создаю несколько макетов для выбора лучшего

5. Обсуждение деталей макета

6. Поправки (если будут)

7. Утверждение макета. Окончательное решение.

-- Передача макета разработчику --

Всё, что от Вас требуется - это активное общение. Если Вы не принимаете участие в развитие своего бизнеса, то нужен ли он Вам вообще?

Мне важно, чтоб Вы понимали, что на это надо время и внимание. Я буду поддерживать Вас и Ваш бизнес, но если нет никакой отдачи от Вас, то ничего толкового не выйдет.

Остались вопросы? Напишите мне, я буду только рада на них ответить.

Недостаточно работ? Напишите мне, я вышлю ещё.

Хотите макет? Напишите мне, мы всё обсудим.