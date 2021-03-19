Копирайтинг

Осмысленные и свежие тексты. Понимание того, что хочет клиент. Быстро, качественно и в срок.

Дорогой клиент, приятно увидеть вас на моем профиле.

Хочу ознакомить вас с направлениями своей деятельности:

написание текстов для блогов

описание товаров для сайтов

написание статей на различные темы

художественные тексты

ведение новостных лент

нейминг

рерайтинг

продающиеся тексты

сценарии

транскрибация аудио/видео

набор текста с фото

Если вы хотите предложить работу с текстами но не из моего списка, смело пишите. Всегда с удовольствием берусь за что-то новенькое. Буду рада предложить сотрудничество.

Несколько ссылок на статьи для фундации на Facebook: