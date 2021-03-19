liianes

Юлия liianes

 
22 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайтинг

Осмысленные и свежие тексты. Понимание того, что хочет клиент. Быстро, качественно и в срок.

Дорогой клиент, приятно увидеть вас на моем профиле.

Хочу ознакомить вас с направлениями своей деятельности:

  • написание текстов для блогов
  • описание товаров для сайтов
  • написание статей на различные темы
  • художественные тексты
  • ведение новостных лент
  • нейминг
  • рерайтинг
  • продающиеся тексты
  • сценарии
  • транскрибация аудио/видео
  • набор текста с фото
Если вы хотите предложить работу с текстами но не из моего списка, смело пишите. Всегда с удовольствием берусь за что-то новенькое. Буду рада предложить сотрудничество.

Несколько ссылок на статьи для фундации на Facebook:

Написание статей