Копирайтинг
Осмысленные и свежие тексты. Понимание того, что хочет клиент. Быстро, качественно и в срок.
Дорогой клиент, приятно увидеть вас на моем профиле.
Хочу ознакомить вас с направлениями своей деятельности:
- написание текстов для блогов
- описание товаров для сайтов
- написание статей на различные темы
- художественные тексты
- ведение новостных лент
- нейминг
- рерайтинг
- продающиеся тексты
- сценарии
- транскрибация аудио/видео
- набор текста с фото
Несколько ссылок на статьи для фундации на Facebook:
- https://www.facebook.com/internationalleague/photos/a.359686604867463/393570858145704/
- https://www.facebook.com/internationalleague/photos/a.359686604867463/416773539158769
- https://www.facebook.com/internationalleague/photos/a.359686604867463/396464691189654/
- https://www.facebook.com/internationalleague/photos/a.359686604867463/394672631368860/
- https://www.facebook.com/internationalleague/photos/a.359686604867463/393516278151162/
- https://www.facebook.com/internationalleague/photos/a.359686604867463/391395925029864/
- https://www.facebook.com/internationalleague/photos/a.359686604867463/390271898475600/