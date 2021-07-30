Современный дизайн вашего сайта

Привет от веб-дизайнера!

Меня зовут Лика (со мной можно на ты) и всю свою сознательную жизнь я мечтала найти дело для души. Теперь я уверенно могу сказать, что у меня получилось!

Моя главная задача — создать user-friendly дизайн (красивый, понятный и продающий), выделяющий ваш бизнес среди конкурентов. Постоянно повышаю квалификацию, не отстаю от трендов, но внедряю их с умом). Я создам вам крутой дизайн, ведь мне в кайф делать ваш продукт еще лучше🔥

Работаю в Figma, также использую Adobe Photoshop. Мое портфолио на Behance.

Со мной вы получите:

✅ современный и удобный дизайн

✅ аудит рынка и анализ ваших конкурентов

✅ качество и своевременность (дедлайны не горят)

✅ обоснование всех решений со стороны UX/UI (удобства и красоты)

✅ бесплатные правки (поменять цвет, иконку, картинку — все ради сногсшибательного результата)

✅ возврат аванса, если совсем не понравится выполненная работа

Создаю:

 Лендинги (одностраничные сайты)

 Интернет магазины

 Корпоративные сайты

 Баннеры, визитки

 Прототипы по ТЗ

Цены (работаю по предоплате 30% — аванс):

▪ Лендинг (одностраничный сайт)

80$ (до 6-ти блоков включительно)

далее по 5$ за блок

▪ Адаптивы (1000p, 768px, 480px, 320px)

40$ (до 6-ти блоков включительно)

далее по 2$ за блок

▪ Многостраничный сайт

Главная страница — 80$

Внутренние — 40$ (до 6-ти), 25$ (от 7-ми), 15$ (от 12-ти)

▪ Адаптивы

Главная — 40$, остальные по 20$

🔥Все попапы бесплатно🔥

🔥Скидки постоянным клиентам🔥

Сроки:

✔ Лендинг или главная страница — 4-6 дней

✔ Внутренние страницы — 1-2 шт в день

✔ Адаптивы лендинга или главной — 2 дня

✔ Адаптив внутренних страниц — 1-2 шт в день

Способы оплаты:

﻿ Банковская карта (MasterCard)

﻿ Безопасная сделка на сайте

Контакты:

 Еmail: [email protected]

﻿﻿ Telegram

 Instagram

Давайте создадим дизайн вашей мечты?