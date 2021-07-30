Привет от веб-дизайнера!
Меня зовут Лика (со мной можно на ты) и всю свою сознательную жизнь я мечтала найти дело для души. Теперь я уверенно могу сказать, что у меня получилось!
Моя главная задача — создать user-friendly дизайн (красивый, понятный и продающий), выделяющий ваш бизнес среди конкурентов. Постоянно повышаю квалификацию, не отстаю от трендов, но внедряю их с умом). Я создам вам крутой дизайн, ведь мне в кайф делать ваш продукт еще лучше🔥
Работаю в Figma, также использую Adobe Photoshop. Мое портфолио на Behance.
Со мной вы получите:
✅ современный и удобный дизайн
✅ аудит рынка и анализ ваших конкурентов
✅ качество и своевременность (дедлайны не горят)
✅ обоснование всех решений со стороны UX/UI (удобства и красоты)
✅ бесплатные правки (поменять цвет, иконку, картинку — все ради сногсшибательного результата)
✅ возврат аванса, если совсем не понравится выполненная работа
Создаю:
Лендинги (одностраничные сайты)
Интернет магазины
Корпоративные сайты
Баннеры, визитки
Прототипы по ТЗ
Цены (работаю по предоплате 30% — аванс):
▪ Лендинг (одностраничный сайт)
80$ (до 6-ти блоков включительно)
далее по 5$ за блок
▪ Адаптивы (1000p, 768px, 480px, 320px)
40$ (до 6-ти блоков включительно)
далее по 2$ за блок
▪ Многостраничный сайт
Главная страница — 80$
Внутренние — 40$ (до 6-ти), 25$ (от 7-ми), 15$ (от 12-ти)
▪ Адаптивы
Главная — 40$, остальные по 20$
🔥Все попапы бесплатно🔥
🔥Скидки постоянным клиентам🔥
Сроки:
✔ Лендинг или главная страница — 4-6 дней
✔ Внутренние страницы — 1-2 шт в день
✔ Адаптивы лендинга или главной — 2 дня
✔ Адаптив внутренних страниц — 1-2 шт в день
Способы оплаты:
Банковская карта (MasterCard)
Безопасная сделка на сайте
Контакты:
Telegram
Давайте создадим дизайн вашей мечты?
Портфолио
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