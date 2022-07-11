Веб-дизайнер

Услуги дизайнера | Веб-дизайн | Полиграфия

Привет, меня зовут Анжелика. Я предоставляю услуги в области веб-дизайна, дизайна полиграфической продукции.

Мой опыт работы в сфере веб-дизайна — около 3х лет. Разработаю вам продающий и современный дизайн.

У меня вы можете заказать:

► Дизайн сайта:

Одностраничный сайт

Корпоративный сайт

Таплинк

Промо-сайт

Интернет-магазин

Квиз

► Разработка сайтов (под ключ)

►Дизайн баннеров для соц. сетей:

Обложки(vk,fb,youtube)

Креативы на рекламу

► Разработку дизайна полиграфической продукции:

Визитки, буклеты и т.д.

Наружные вывески, баннеры и т.д.

Напишите мне и я скину ссылку на свое портфолио, а также условия работы.

Вместе с вами мы разработаем уникальный дизайн для вашей продукции, который принесет вашему бизнесу прибыль.

Работаю по четко прописанному Т/З, чтобы не задавать лишних вопросов. Сроки выполнения работы обсуждаются в зависимости от заказа.

Я с удовольствием возьмусь за вашу работу, пишите.