Веб-дизайнер
Услуги дизайнера | Веб-дизайн | Полиграфия
Привет, меня зовут Анжелика. Я предоставляю услуги в области веб-дизайна, дизайна полиграфической продукции.
Мой опыт работы в сфере веб-дизайна — около 3х лет. Разработаю вам продающий и современный дизайн.
У меня вы можете заказать:
► Дизайн сайта:
- Одностраничный сайт
- Корпоративный сайт
- Таплинк
- Промо-сайт
- Интернет-магазин
- Квиз
►Дизайн баннеров для соц. сетей:
- Обложки(vk,fb,youtube)
- Креативы на рекламу
- Визитки, буклеты и т.д.
- Наружные вывески, баннеры и т.д.
Вместе с вами мы разработаем уникальный дизайн для вашей продукции, который принесет вашему бизнесу прибыль.
Работаю по четко прописанному Т/З, чтобы не задавать лишних вопросов. Сроки выполнения работы обсуждаются в зависимости от заказа.
Я с удовольствием возьмусь за вашу работу, пишите.
Я против войны в Украине!
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