likautumn

Анжелика likautumn

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер

Услуги дизайнера | Веб-дизайн | Полиграфия

Привет, меня зовут Анжелика. Я предоставляю услуги в области веб-дизайна, дизайна полиграфической продукции.

Мой опыт работы в сфере веб-дизайна — около 3х лет. Разработаю вам продающий и современный дизайн.

У меня вы можете заказать:

► Дизайн сайта:

  • Одностраничный сайт
  • Корпоративный сайт
  • Таплинк
  • Промо-сайт
  • Интернет-магазин
  • Квиз
► Разработка сайтов (под ключ)

►Дизайн баннеров для соц. сетей:

  • Обложки(vk,fb,youtube)
  • Креативы на рекламу
► Разработку дизайна полиграфической продукции:

  • Визитки, буклеты и т.д.
  • Наружные вывески, баннеры и т.д.
Напишите мне и я скину ссылку на свое портфолио, а также условия работы.

Вместе с вами мы разработаем уникальный дизайн для вашей продукции, который принесет вашему бизнесу прибыль.

Работаю по четко прописанному Т/З, чтобы не задавать лишних вопросов. Сроки выполнения работы обсуждаются в зависимости от заказа.

Я с удовольствием возьмусь за вашу работу, пишите.

Портфолио