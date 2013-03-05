likeloo

Светлана likeloo

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Фотограф, ретушер, маркетолог, начинающий рерайтер-копирайтер.

Начинающий рерайтер/копирайтер, успешно занимаюсь тренировкой своего слова.

От себя обещаю вам ответственность и честность в исполнении заказа.

Отзывы заказчиков

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Рерайт
Многообещающая талантливая и ответственная девушка, которая все схватывает на лету. Грамотный рерайт получился с уникальностью 100% по Адвего. Благодарю за помощь и желаю отличных проектов и заказчиков!
Валерия дала возможность мне как новичку раскрыться и более того, помогала и подсказывала. Очень понравилось вместе работать, легко, приятно. Почерпнула много полезной для себя информации. Рекомендую к сотрудничеству.
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