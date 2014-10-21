Выгоды от сотрудничества со мной

Качественно. Гарантированно в срок:

Создам и настрою эффективную р.к. в Yandex Direct.

Приведу максимальное количество клиентов (а не просто трафик) на ваш сайт.

Сделаю, как для себя.

Не признаю:

Управление ставками, делаю ручками и головой

Не считаю высокий CTR "конечным" результатом грамотной рекламы

Знаю:

Тонкости и подводные камни Директа, благодаря которым Ваш бюджет не будет сливаться ни на цент

Могу:

Минимизировать и сделать реальной не подъемную стоимость клика в любой дорогой тематике

Делаю:

Расчет прибыли и "убыточности" всей компании и каждой фразы в отдельности.

(Зачем платить за то, что не приносит прибыли)

Важнее не количество фишек и знаний которыми владеет директолог, А к какому результату приводит его реклама.

Преимущества работы со мной. Ваши выгоды и Мои тараканы читать здесь: http://vash-directolog.ru/