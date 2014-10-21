likhachevRoman

Роман likhachevRoman

 
47 летРоссия/Тверь
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Выгоды от сотрудничества со мной

Качественно. Гарантированно в  срок: 

Создам и настрою эффективную р.к. в Yandex Direct. 

Приведу максимальное количество клиентов (а не просто трафик) на ваш сайт.

Сделаю, как для себя.

Не признаю: 

Управление ставками, делаю ручками и головой 

Не считаю высокий CTR "конечным" результатом грамотной рекламы 

Знаю: 

Тонкости и подводные камни Директа, благодаря которым Ваш бюджет не будет сливаться ни на цент 

Могу: 

Минимизировать и сделать реальной не подъемную стоимость клика в любой дорогой тематике 

Делаю: 

Расчет прибыли и "убыточности" всей компании и каждой фразы в отдельности. 

(Зачем платить за то, что не приносит прибыли)

Важнее не количество фишек и знаний которыми владеет директолог, А к какому результату приводит его реклама.

Преимущества работы со мной.   Ваши выгоды и Мои тараканы читать здесь:   http://vash-directolog.ru/

Контекстная реклама
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