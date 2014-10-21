Качественно. Гарантированно в срок:
Создам и настрою эффективную р.к. в Yandex Direct.
Приведу максимальное количество клиентов (а не просто трафик) на ваш сайт.
Сделаю, как для себя.
Не признаю:
Управление ставками, делаю ручками и головой
Не считаю высокий CTR "конечным" результатом грамотной рекламы
Знаю:
Тонкости и подводные камни Директа, благодаря которым Ваш бюджет не будет сливаться ни на цент
Могу:
Минимизировать и сделать реальной не подъемную стоимость клика в любой дорогой тематике
Делаю:
Расчет прибыли и "убыточности" всей компании и каждой фразы в отдельности.
(Зачем платить за то, что не приносит прибыли)
Важнее не количество фишек и знаний которыми владеет директолог, А к какому результату приводит его реклама.
Преимущества работы со мной. Ваши выгоды и Мои тараканы читать здесь: http://vash-directolog.ru/