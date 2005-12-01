Требуется Интегрирование Shop-Script PREMIUM в имеющийся сайт под готовый дизайн. Обязательно примеры указанных работ. Возможно потребуется доработка или разработка некоторых скриптов. Только для Москвы - необходим личный контакт.
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт16 лет назад
1. Движок магазина или 2. "под ключ". Разработка магазина компьютерной техники со всеми типовыми функциями (новости, поиск, акции, товар дня и т.д.). Импорт товаров с описаниями, ценами и т.д. из xls. Объем от 5000 ед. товаров. ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт16 лет назад
Имеется исходный документ: описание лота. В описании, примерно, 20 нужных реквизитов, из которых должны создаваться 10-20 документов World различных объемов (от 1 до 70 стр.). Один лот – один пакет документов. А также несколько лотов ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Имеется исходный документ: описание и стоимость лота. Необходима программа для создания 4-5 документов на основании исходного документа и шаблонов (в которых имеется типовой текст), в которой указываем описание лота, стоимость лота, заказчика (из списка программы со ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт18 лет назад