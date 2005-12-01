likom

Гость likom

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Интегрирование shop-script в имеющийся сайт.

    Требуется Интегрирование Shop-Script PREMIUM в имеющийся сайт под готовый дизайн. Обязательно примеры указанных работ. Возможно потребуется доработка или разработка некоторых скриптов. Только для Москвы - необходим личный контакт.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка магазина компьютерной техники

    1. Движок магазина или 2. "под ключ". Разработка магазина компьютерной техники со всеми типовыми функциями (новости, поиск, акции, товар дня и т.д.). Импорт товаров с описаниями, ценами и т.д. из xls. Объем от 5000 ед. товаров. ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автоматизация создания документов

    Имеется исходный документ: описание лота. В описании, примерно, 20 нужных реквизитов, из которых должны создаваться 10-20 документов World различных объемов (от 1 до 70 стр.). Один лот – один пакет документов. А также несколько лотов ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автоматизация документооборота.

    Имеется исходный документ: описание и стоимость лота. Необходима программа для создания 4-5 документов на основании исходного документа и шаблонов (в которых имеется типовой текст), в которой указываем описание лота, стоимость лота, заказчика (из списка программы со ...

    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад