$100
Нужен дизайн сайта, креативный и интересный. Можно за основу брать это: http://promodj.ru/, http://www.dni.ru/ За деталями писать на аську: 643303281 СВЯЗЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АСЬКУ
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Нужен дизайн сайта, креативный и интересный. Можно за основу брать это: http://promodj.ru/, http://www.dni.ru/ За деталями писать на аську: 643303281 СВЯЗЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АСЬКУ
Нужно раскрутить сайт http://rentalcenter.com.ua , гарантия ТОП 10 в гугл и яндекс. Фразы в приложении. Уважаемые фрилансеры, я даю ссылку на сайт и все требования, в сообщениях !!! указывайте стоимость и сроки (предложения без этих данных не ...
Особых требований нету. Креатив, "неналяпистость", удобство для пользователя - основное. Вобщем все то, что вы должны учесть как специалист. От вас - стоимость, сроки. Нужен только дизайн - слоями в фотошопе. Флешь не предлагать.