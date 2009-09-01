likostya

Константин likostya

 
38 летУкраина/Луганск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка сайта

    Нужно раскрутить сайт http://rentalcenter.com.ua , гарантия ТОП 10 в гугл и яндекс. Фразы в приложении. Уважаемые фрилансеры, я даю ссылку на сайт и все требования, в сообщениях !!! указывайте стоимость и сроки (предложения без этих данных не ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта веб-студии

    $50

    Особых требований нету. Креатив, "неналяпистость", удобство для пользователя - основное. Вобщем все то, что вы должны учесть как специалист. От вас - стоимость, сроки. Нужен только дизайн - слоями в фотошопе. Флешь не предлагать.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    14 лет назад