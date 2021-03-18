lilhunterof

Решаю поставленные задачи: лаконично, эффективно и с искренней заинтересованностью!

﻿ОБРАЗОВАНИЕ

Окончил школу, получив среднее общее образование, после чего поступил в СПбГТИ (ТУ) на факультет информатики и вычислительной техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Занимаюсь веб-разработкой чуть. Имею большой опыт решения сложных технических заданий.

Владею всеми базовыми технологиями, необходимыми в веб-разработке: HTML 5, CSS 3, JS, JQuery, Bootstrap, Ajax, SCSS, PHP, Gulp. Готов в краткие сроки овладеть новыми технологиями, упрощающими выполнение тех или иных задач.

ПОРТФОЛИО

Ниже представлены примеры моих последних работ с описаниями кейсов:

https://eyamfruity.github.io/Tank-App/ - основная задача была сделать фактически "адаптивный" фон во второй секции сайта, была реализована форма отправки, карусель на основе стороннего плагина, а также была произведена адаптация сайта при помощи медиа-запросов.