liliaripova

UI/UX дизайне
Здравствуйте, меня зовут Лилия, я занимаюсь веб- дизайном.
Создаю:
- одностраничные и многостраничные сайты
- проектирование любых пользовательских интерфейсов в которых удобство использования так же важно как и внешний вид
- адаптирую сайт под мобильное устройство.
Самое главное, мне очень нравится моё дело, которое приносит мне удовольствие. К каждому заказу отношусь внимательно и со всей душой. Работу выполняю качественно и в поставленные сроки. Буду рада сотрудничеству!
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