liliaripova

UI/UX дизайне

﻿Здравствуйте, меня зовут Лилия, я занимаюсь веб- дизайном.

Создаю:

- одностраничные и многостраничные сайты

- проектирование любых пользовательских интерфейсов в которых удобство использования так же важно как и внешний вид

- адаптирую сайт под мобильное устройство.

Самое главное, мне очень нравится моё дело, которое приносит мне удовольствие. К каждому заказу отношусь внимательно и со всей душой. Работу выполняю качественно и в поставленные сроки. Буду рада сотрудничеству!