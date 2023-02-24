liliia_designer

Вітання! Я створюю якісний дизайн сайтів, буду рада співпраці.

Привіт, мене звати Лілія, я веб-дизайнер.

У моєму портфоліо більше десяти успішних проектів з реальними клієнтами та позитивними відгуками. Я відповідально ставлюся до своєї роботи і завжди доводжу вчасно. Я пройшла навчання в трьох різних школах і маю сертифікати. Я завжди рада новому досвіду і новому клієнту.

Що я роблю?