liliia_designer

Лілія Кузнецова liliia_designerliliia_designer
23 годаУкраина/Херсон
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Вітання! Я створюю якісний дизайн сайтів, буду рада співпраці.
Привіт, мене звати Лілія, я веб-дизайнер.
У моєму портфоліо більше десяти успішних проектів з реальними клієнтами та позитивними відгуками. Я відповідально ставлюся до своєї роботи і завжди доводжу вчасно. Я пройшла навчання в трьох різних школах і маю сертифікати. Я завжди рада новому досвіду і новому клієнту.
Що я роблю?
дизайн лендінгів (односторінкові сайти)
дизайн інтернет-магазинів
дизайн багатосторінкових сайтів