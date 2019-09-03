Именно дизайн делает простого посетителя Вашим клиентом!
Привлекательный, увеличивающий продажи дизайн — секрет успешного бизнеса.
Привет! Меня зовут Лилия. Я разрабатываю дизайн сайтов, интерфейсов и мобильных приложений.
Дизайн — это первое, что видит человек на сайте. Именно дизайн делает простого посетителя Вашим клиентом.
Я желаю Вам успеха в Вашем бизнесе, и буду очень рада Вам помочь.
Все, что нужно чтобы начать, это заполнить мой короткий бриф. Если Вы не знаете, что хотите видеть на своем сайте, я помогу Вам, ведь это моя работа дизайнера. После окончания я помогу Вам найти программиста.
Посмотрите мое портфолио и давайте работать вместе!
https://www.behance.net/LiliyaYa — портфолио
[email protected] — email
@liliiapolos — telegram
lilia1196 — skype
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Оперативное и качественное выполнение работы, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
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