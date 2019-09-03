Именно дизайн делает простого посетителя Вашим клиентом!

Привлекательный, увеличивающий продажи дизайн — секрет успешного бизнеса.

Привет! Меня зовут Лилия. Я разрабатываю дизайн сайтов, интерфейсов и мобильных приложений.

Дизайн — это первое, что видит человек на сайте. Именно дизайн делает простого посетителя Вашим клиентом.

Я желаю Вам успеха в Вашем бизнесе, и буду очень рада Вам помочь.

Все, что нужно чтобы начать, это заполнить мой короткий бриф. Если Вы не знаете, что хотите видеть на своем сайте, я помогу Вам, ведь это моя работа дизайнера. После окончания я помогу Вам найти программиста.

Посмотрите мое портфолио и давайте работать вместе!

https://www.behance.net/LiliyaYa — портфолио

[email protected] — email

@liliiapolos — telegram

lilia1196 — skype