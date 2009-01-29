liliya_kovalova

Лилия Ковалева liliya_kovalova

 
40 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Команда переводчиков и редакторов: английский, немецкий и другие языки

Я представляю группу квалифицированных переводчиков, редакторов осуществляющих переводы ряда иностранных языков, текстов различной тематики и сложности по приемлемым ценам и высокого качества

Тематика: техническая, медицинская, юридическая, деловая и личная переписка, научная и художественная литература

Опыт работы 5 - 12 лет

  • Переводчики

    Для постоянного сотрудничества осуществляем поиск внештатных переводчиков английского, немецкого, французского, итальянского, испанского языков. Специализация: техническая, медицинская, экономическая тематика. Требования: - о/р письменных переводов от 3 лет, ...

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переводческой компании требуются

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    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Специалист по компьютерным коммуникациям

    Требуется внештатный специалист по компьютерным коммуникациям. Задачи: активная работа в сети Internet (публикация информации об услугах на форумах, досках объявлений, каталогах и т. д.), поиск клиентов на иностранном фрилансе. администрирование сайтов компании (продвижение в поисковых системах ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переводчики

    Бюро переводов осуществляет набор переводчиков основных (английский, немецкий, французский) и редких языков (китайский, корейский, нидерландский, голландский, португальский, сербохорватский, шведский, японский) и языков стран бывшего СНГ (казахский, молдавский, эстонский, литовский, армянский, грузинский и Выполнение переводов под ...

    Переводы38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переводчики редких языков

    Осуществляет набор переводчиков редких языков (китайский, корейский, нидерландский, голландский, португальский, сербохорватский, шведский, японский) и языков стран бывшего СНГ (казахский, молдавский, эстонский, литовский, армянский, грузинский и т.д.) Прозьба информацию и тарифы присылать в приват или ...

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад