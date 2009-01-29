liliya_kovalova

Требуется внештатный специалист по компьютерным коммуникациям. Задачи: активная работа в сети Internet (публикация информации об услугах на форумах, досках объявлений, каталогах и т. д.), поиск клиентов на иностранном фрилансе. администрирование сайтов компании (продвижение в поисковых системах ...