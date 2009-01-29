liliya_kovalova

Для постоянного сотрудничества осуществляем поиск внештатных переводчиков английского, немецкого, французского, итальянского, испанского языков. Специализация: техническая, медицинская, экономическая тематика. Требования: - о/р письменных переводов от 3 лет, ...
Лилия Ковалева liliya_kovalovaliliya_kovalova
Я представляю группу квалифицированных переводчиков, редакторов осуществляющих переводы ряда иностранных языков, текстов различной тематики и сложности по приемлемым ценам и высокого качества
Тематика: техническая, медицинская, юридическая, деловая и личная переписка, научная и художественная литература
Опыт работы 5 - 12 лет
- Переводы25 заявокЗакрыт15 лет назад
Переводческой компании требуются удаленные переводчики следующих языков: Бенгали, Венгерский, Вьетнамский,Голландский, Греческий,Грузинский,Дари,Датский,Иврит,Казахский,Корейский,Латышский,Эстонский, Марийский, Монгольский, Норвежский, Португальский,Урду,Фарси, Финский, Хинди, Чешский, Японский, Китайский, Эстонский,Латышский, Литовский,Таджикский, Киргиский, Грузинский, Армянский, Узбекский и другие. Опыт письменных переводов обязателен. Ждем ваши резюме с указанием ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется внештатный специалист по компьютерным коммуникациям. Задачи: активная работа в сети Internet (публикация информации об услугах на форумах, досках объявлений, каталогах и т. д.), поиск клиентов на иностранном фрилансе. администрирование сайтов компании (продвижение в поисковых системах ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Срочно требуется переводчик туркменского!!!!перевод на туркменский 1 лист.Военная тематика!!!!Ответ писатьICQ: 427271858Переводы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Бюро переводов осуществляет набор переводчиков основных (английский, немецкий, французский) и редких языков (китайский, корейский, нидерландский, голландский, португальский, сербохорватский, шведский, японский) и языков стран бывшего СНГ (казахский, молдавский, эстонский, литовский, армянский, грузинский и Выполнение переводов под ...Переводы38 заявокЗакрыт15 лет назад
Срочно требуется переводчик эстонского!!!!! [email protected] ICQ: 427271858Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Осуществляет набор переводчиков редких языков (китайский, корейский, нидерландский, голландский, португальский, сербохорватский, шведский, японский) и языков стран бывшего СНГ (казахский, молдавский, эстонский, литовский, армянский, грузинский и т.д.) Прозьба информацию и тарифы присылать в приват или ...Переводы31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Для проекта немецко-украинского перевода требуется переводчик работающий в Trados.присылайте информацию в приват или в icq-427271858.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад