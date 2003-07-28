lily_kagarlitska

Лилия Кагарлицкая lily_kagarlitska

 
21 год
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Меня зовут Лилия.

 

Помогу Вам создать:

  • логотип

  • фирменный стиль

Помогу воплотить ваши идеи в реальность, и выделить ваш бренд среди конкурентов.

 

Инструменты работы:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop