Есть готовый дизайн .psd Нужно сверстать…(хоть таблами хоть дивами) Написать адмпинку под сайт…. В админке должен присутствовать модуль: - добавления статических страниц - портфолио - Файловый менеджер Добавление статических страниц Название страницы Бграунд страницы Контент страницы Портфолео Добавление работы Уменьшенная картинка Ссылка на статическую страницу с подробным описанием Файловый менеджер Загрузка файлов Редактирование Удаление Смена прав Вот ...