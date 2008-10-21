limals

Слава Поплаухин limals

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт с админкой

    $150

    Есть готовый дизайн .psd Нужно сверстать…(хоть таблами хоть дивами) Написать адмпинку под сайт…. В админке должен присутствовать модуль: - добавления статических страниц - портфолио - Файловый менеджер Добавление статических страниц Название страницы Бграунд страницы Контент страницы Портфолео Добавление работы Уменьшенная картинка Ссылка на статическую страницу с подробным описанием Файловый менеджер Загрузка файлов Редактирование Удаление Смена прав Вот ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад