Уникальные ЛОГОТИПЫ Только качественно и в срок!
Уникальные ЛОГОТИПЫ и визитки с оригинальным дизайном. Только качественно и в срок!
Занимаюсь векторным дизайном более 2-х лет. Пару примеров есть в моем портфолио. Но будьте уверены их гораздо больше.
Раньше работал на других фриланс биржах. Здесь совсем недавно. Это и оправдывает маленькое количество заказов и отзывов.
Готов приступить к выполнению заказа прямо сейчас!
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Портфолио
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