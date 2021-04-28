Уникальные ЛОГОТИПЫ Только качественно и в срок!

Уникальные ЛОГОТИПЫ и визитки с оригинальным дизайном. Только качественно и в срок!

Занимаюсь векторным дизайном более 2-х лет. Пару примеров есть в моем портфолио. Но будьте уверены их гораздо больше.

Раньше работал на других фриланс биржах. Здесь совсем недавно. Это и оправдывает маленькое количество заказов и отзывов.

Готов приступить к выполнению заказа прямо сейчас!

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