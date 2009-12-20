limperium

Макс limperium

 
30 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер таобао

    Необходим парсер taobao.com На входе ссылка на магазин. На выходе: 1. csv с данными о товарах: -категория; -название; -айди на таобао; -цвета товара; -размеры товара; -пути к картинкам; 2. папка с картинками -картинки разбивать по папкам (название папки - id товара на таобао) -нужна картинка-аватар товара и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать готовый парсер

    $10

    Есть готовый парсер ( php+mysql ) простейшего каталога товаров, который грабит каталог в БД и пишет информацию в 2 таблички (категории и товары) В парсере 3 части: 1. парсер категорий, 2. парсер новых товаров, 3. скрипт ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер Taobao

    Необходим десктопный парсер магазина на taobao.com На входе адрес категории площадки, например http://nelly.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1.w6-8564797831.9.estjxg&amp;scid=92862878&amp;scname=tszQ5FTQ9A%3D%3D&amp;checkedRange=true&amp;queryType=cat На выходе файл csv и папка со всеми скачанными изображениями из описания товара. Нужна возможность выбора названия папки для изображений. В файле: название товара ссылка на товар ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер сайта каталога товаров

    Нужен парсер этого каталога товаров http://www.caps88168.cn/newSortList.aspx?sort_id=53 Необходимо спарсить все товары по категориям, выводить каталог на основе простого php скрипта, без дизайна. Необходимы: изображение, ID, категория (вытащить из URL id) и скрипт, который будет проверять наличие товара по ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание скрипта

    $50

    Мне нужен скрипт, наверное лучше на js. При посещении сайта посетителем 1 раз в сутки показывается некий попандер, остальная часть сайта затемняется. Чтобы закрыть попандер нужно кликнуть на любой обьект в его области, например баннер или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер ex.ua для dle

    Нужен грабер|парсер сайта ex.ua под DLE. Скрипт парсит короткую и полную новости. В короткой фото, описание. В полном проигрыватель и ссылки на закачку. Бюджет и сроки от Вас.

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
ordoss
Марк 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Переделать готовый парсер
Все отлично
Хорошая работа!
Ответный отзыв