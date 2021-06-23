Здравствуйте, меня зовут Лина и уже более года я изучаю тему создания сайтов.
Первые 3 работы выполню за 100 долларов, для создания портфолио!
От Вас необходимо предоставить полную информацию о своем продукте или лендинге!
Работа состоит из таких этапов как:
Согласование ТЗ( Технического задания) :
Подробно разбираем для каких целей Вам сайт (сайт-визитка, портфолио, блог, информационный портал, лендинг, интернет-магазин)
Предполагаемые пункты меню
Выбор ведущего цвета
Подключение платежной системы или создание карточек товара
Также я делаю прорисовку чернового варианта и после того как все будет согласованно, я приступаю непосредственно к сайту.
Если в процессе, уже созданной главной страницы сайта, Вы хотите сделать
правки, |уже после согласования| - это будет осуществлено за отдельную плату! Цените чужое время и труд!