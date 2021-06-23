Сайты под ключ

Здравствуйте, меня зовут Лина и уже более года я изучаю тему создания сайтов.

Первые 3 работы выполню за 100 долларов, для создания портфолио!

От Вас необходимо предоставить полную информацию о своем продукте или лендинге!

Работа состоит из таких этапов как:

Согласование ТЗ ( Технического задания) :

Подробно разбираем для каких целей Вам сайт (сайт-визитка, портфолио, блог, информационный портал, лендинг, интернет-магазин)

Предполагаемые пункты меню

Выбор ведущего цвета

Подключение платежной системы или создание карточек товара

Также я делаю прорисовку чернового варианта и после того как все будет согласованно, я приступаю непосредственно к сайту.