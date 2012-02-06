Beshbel.narod.ru Рекламные акции, дизайн сайтов, полиграфии, айдентики

http://beshbel.narod.ru/

Я дизайнер, создаю печатную рекламу, фирменный стили и дизайны для сайтов. Живу и работаю в Красноярске (это к московскому времени +4 часа).

Я работаю с иллюстратором, программистом, копирайтером и флешером, поэтому ко мне можно обращаться не только за дизайном, но и за комплексной разработкой сайта или рекламной компанией.

Понять, подходим ли мы вам, можно посмотрев мое портфолио и прочитав по какой схеме мы работаем.