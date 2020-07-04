Здравствуйте! Готова выполнить качественно и в срок вашу работу. Монтирую видео в Adobe Premiere Pro, так же работаю в программе HTML, Java, CSS.
Технологии:
-HTML
- CSS (CSS3 / Flexbox / Sass/Less / BEM / Bootstrap)
-Java
- Adobe Premiere Pro
Так же занимаюсь: видеомонтажем, аудиомонтажем, озвучиванием, анимацией, 3D-графика, обработка фотографий, иллюстрации, переводы, транскрибация, копирайтинг.
Связь:
Почта: [email protected]
Телеграмм: @linay
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от 4 часов
#23
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от 5 часов
#112
3D-графика
нет отзывов
$2/час
от 5 часов
#206
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 5 часов
#356
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от 12 часов
#364
Переводы
нет отзывов
$2/час
от 7 часов
#1023
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от 4 дней
#3414