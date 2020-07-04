linay

Лина linay

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Здравствуйте! Готова выполнить качественно и в срок вашу работу. Монтирую видео в Adobe Premiere Pro, так же работаю в программе HTML, Java, CSS.

﻿Технологии:

  -HTML

  - CSS (CSS3 / Flexbox / Sass/Less / BEM / Bootstrap)

   -Java 

  - Adobe Premiere Pro

Так же занимаюсь: видеомонтажем, аудиомонтажем, озвучиванием, анимацией, 3D-графика, обработка фотографий, иллюстрации, переводы, транскрибация, копирайтинг.

﻿Связь:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @linay

Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от 4 часов
#23
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от 5 часов
#112
3D-графика
нет отзывов
$2/час
от 5 часов
#206
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 5 часов
#356
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от 12 часов
#364
Переводы
нет отзывов
$2/час
от 7 часов
#1023
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от 4 дней
#3414
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