Здравствуйте! Готова выполнить качественно и в срок вашу работу. Монтирую видео в Adobe Premiere Pro, так же работаю в программе HTML, Java, CSS.

﻿Технологии:

-HTML

- CSS (CSS3 / Flexbox / Sass/Less / BEM / Bootstrap)

-Java

- Adobe Premiere Pro

Так же занимаюсь: видеомонтажем, аудиомонтажем, озвучиванием, анимацией, 3D-графика, обработка фотографий, иллюстрации, переводы, транскрибация, копирайтинг.

﻿Связь:

Телеграмм: @linay